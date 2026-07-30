Economia de Espanha cresceu 2,7% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha tinha também crescido 2,7% em termos homólogos no primeiro trimestre do ano e 0,6% em cadeia.

Segundo a estimativa divulgada hoje, no segundo trimestre, a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com 3,3 pontos para o crescimento homólogo (em relação ao mesmo período do ano anterior) do PIB, que foi parcialmente atenuada com uma contração de 0,6 pontos da procura externa (importações e exportações).

O Governo de Espanha prevê que a economia do país cresça 2,6% este ano, mais quatro décimas do que na estimativa anterior, segundo as estimativas mais recentes do executivo, divulgadas no final de junho.

Para 2027, a previsão é que o PIB cresça 2,2% (mais uma décima do que no cálculo anterior) e que o aumento se mantenha sempre acima dos 2% até 2029.

O crescimento da economia espanhola continuará a apoiar-se este ano e nos próximos na procura interna, tanto no consumo privado como no investimento, segundo o Governo.

Espanha continuará, por outro lado, "a crescer acima das principais economias" europeias, destacou ainda o executivo.

A previsão do Governo é mais otimista do que as mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos) ou do Banco de Espanha.

A OCDE prevê que Espanha cresça 2,2% este ano, o FMI 2,1% e o Banco de Espanha 2,3%.

A economia de Espanha cresceu 2,8% em 2025, segundo os dados mais recentes do INE.

Já a economia da zona euro cresceu 1,5% e a da União Europeia 1,6% em 2025, segundo o Eurostat.