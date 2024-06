Economia espanhola cresceu 0,8% no primeiro trimestre em comparação com o anterior

Com estes dados, o INE melhorou em uma décima uma estimativa anterior do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha no primeiro trimestre de 2024, o que justificou com uma evolução mais positiva do consumo no país do que inicialmente previsto.

Entre janeiro e março, a economia espanhola cresceu mais do que no trimestre anterior (outubro a dezembro de 2023), quando o PIB avançou 0,7% em cadeia e 2,1% em termos homólogos (comparando com o mesmo período do ano anterior).

A procura externa (exportações e importações) contribuiu com 0,5 pontos percentuais para o crescimento em cadeia do PIB entre janeiro e março, enquanto a procura nacional (consumo e investimento) contribuiu com os 0,3 pontos restantes, segundo o INE.

Este crescimento apoiou-se, em boa medida, na robustez do setor externo e numa recuperação do investimento das empresas, revelou o instituto.

Quanto ao crescimento homólogo, a procura nacional contribuiu com 2,3 pontos e a procura externa com duas décimas.

A Comissão Europeia melhorou em maio as perspetivas para a economia de Espanha para este ano, prevendo um crescimento do PIB de 2,1%.

A anterior estimativa de Bruxelas, divulgada em fevereiro, previa um crescimento do PIB espanhol de 1,7% em 2024.

Se se confirmar a estimativa europeia de hoje, o crescimento do PIB espanhol será este ano inferior ao de 2023, que foi 2,5%.

O crescimento da economia espanhola este ano vai apoiar-se na procura interna e na "contínua resiliência do mercado de trabalho", segundo a Comissão Europeia (CE), que destacou o impacto da aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com fundos europeus desbloqueados na sequência da pandemia de covid-19, que deverá apoiar o crescimento do investimento em Espanha ao longo de 2024 e 2025.

Bruxelas espera ainda um comportamento positivo do turismo este ano, um dos setores com mais peso na economia de Espanha, assim como das exportações de serviços não turísticos ao longo de 2024.

Na zona euro (os países que têm a moeda europeia), a economia acelerou para os 0,4% homólogos e os 0,3% em cadeia no primeiro trimestre do ano, ao mesmo ritmo do da União Europeia (UE), segundo os dados mais recentes do serviço europeu de estatística (o Eurostat), publicados em maio.

Entre os Estados-membros para os quais havia então dados disponíveis, os maiores crescimentos económicos homólogos registaram-se em Chipre (3,3%), na Lituânia (2,9%) e na Eslováquia (2,7%), com a Espanha a ocupar o quarto lugar (2,4%).

Em Portugal, o crescimento do PIB abrandou 0,7 pontos percentuais para os 1,4% na variação homóloga e manteve-se estável no 0,7% em cadeia.