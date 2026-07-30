Economia
Economia portuguesa. Consumo das famílias deu empurrão ao crescimento
A economia portuguesa acelerou entre abril e junho, depois de um início de ano despontante.
Se a comparação for feita com os primeiros três meses deste ano, a subida foi de 0,8 por cento.
Na comparação anual, Portugal teve assim um desempenho muito superior face ao conjunto da Zona Euro, que cresceu apenas 1 por cento entre abril e junho.
Portugal foi mesmo um dos três países da moeda única que mais cresceu no segundo trimestre. Foi apenas superado pela Espanha e pela Lituânia.
O aumento do consumo e a recuperação das exportações explicam este bom resultado da economia portuguesa.