Economia portuguesa. Consumo das famílias deu empurrão ao crescimento

No segundo trimestre, houve um crescimento de 2,5 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.



Se a comparação for feita com os primeiros três meses deste ano, a subida foi de 0,8 por cento.



Na comparação anual, Portugal teve assim um desempenho muito superior face ao conjunto da Zona Euro, que cresceu apenas 1 por cento entre abril e junho.



Portugal foi mesmo um dos três países da moeda única que mais cresceu no segundo trimestre. Foi apenas superado pela Espanha e pela Lituânia.



O aumento do consumo e a recuperação das exportações explicam este bom resultado da economia portuguesa.