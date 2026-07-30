Economia portuguesa. Consumo das famílias deu empurrão ao crescimento

Economia portuguesa. Consumo das famílias deu empurrão ao crescimento

A economia portuguesa acelerou entre abril e junho, depois de um início de ano despontante.

RTP /
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No segundo trimestre, houve um crescimento de 2,5 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Se a comparação for feita com os primeiros três meses deste ano, a subida foi de 0,8 por cento.

Na comparação anual, Portugal teve assim um desempenho muito superior face ao conjunto da Zona Euro, que cresceu apenas 1 por cento entre abril e junho.

Portugal foi mesmo um dos três países da moeda única que mais cresceu no segundo trimestre. Foi apenas superado pela Espanha e pela Lituânia.

O aumento do consumo e a recuperação das exportações explicam este bom resultado da economia portuguesa.
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