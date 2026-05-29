Economia portuguesa cresce 2,3% no 1.º trimestre

É a confirmação da estimativa publicada em abril e que apontava para este cenário, num período que ficou marcado pelo comboio de tempestades e pelo início da guerra no Irão.

Segundo o gabinete de estatísticas, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, "refletindo a aceleração do Investimento e do Consumo Privado".

Por outro lado, o contributo negativo da procura externa líquida acentuou-se no primeiro trimestre do ano, com as importações de bens e serviços a subir mais do que as exportações, que ainda assim recuperaram.

Já para a variação em cadeia, ou seja, face ao trimestre anterior, a procura externa líquida passou de um contributo positivo para negativo, com um aumento das importações mais significativo do que das exportações.



O contrário verificou-se com o contributo da procura interna, que passou a ser positivo em resultado do aumento expressivo do investimento.



Estes valores de crescimento da economia são uma confirmação da estimativa rápida que o INE tinha divulgado no final de abril.



Para o conjunto do ano, o Governo tinha estimado no Orçamento do Estado para 2026 um crescimento de 2,3%, mas entretanto já reviu a previsão para 2%, devido ao impacto das tempestades e do conflito no Médio Oriente.

c/Lusa