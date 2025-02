O Instituto Nacional de Estatística reviu em ligeira alta para 2,8% o crescimento nos últimos três meses de 2024. É mais uma décima do que a estimativa inicial.

O avanço foi sustentado no consumo das famílias.



No que toca ao conjunto de 2024, o Instituto confirma que Portugal cresceu 1,9%.



Este crescimento fica uma décima acima da estimativa do governo.



Ainda assim, houve uma desaceleração em relação a 2023.