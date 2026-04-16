EDP aprova distribuição de quase 858 ME em dividendos

Segundo a informação hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em causa está um dividendo de 0,205 euros por ação, no montante global de 857.724.432,92 euros.

A proposta prevê ainda que dos resultados de 2025, no valor de 837.909.468,27 euros, um milhão de euros seja transferido para a Fundação EDP e 836.909.468,27 euros para os resultados transitados.

Na reunião foram também aprovadas as contas individuais e consolidadas da elétrica e dada autorização ao Conselho de Administração para comprar ou vender ações e obrigações próprias.

Os acionistas procederam ainda à apreciação geral da administração e fiscalização da EDP e deram `luz verde` à supressão do seu direito de preferência na emissão de obrigações convertíveis em ações, à alteração da política de remunerações da Administração e à reeleição do revisor oficial de contas para 2027.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP recuaram 3,25% para 4,52 euros.