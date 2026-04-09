EDP assina contrato de longo prazo para projeto solar de 28 MWp no Japão

Num comunicado divulgado hoje, a energética portuguesa avança que a central solar - a ser desenvolvida pela EDP Renováveis APAC no âmbito de um contrato de longo prazo (PPA) assinado com uma empresa tecnológica global - vai ocupar cerca de 48 hectares de área sem uso e contará com mais de 42.000 painéis solares.

"Quando estiver em funcionamento, vai permitir a produção anual de cerca de 33 GWh de eletricidade limpa e fiável, que vai ser injetada diretamente na rede local japonesa, contribuindo para o abastecimento doméstico", refere.

De acordo com a EDP, o projeto vai permitir evitar mais de 15.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO2) por ano, valor calculado com base no fator médio de emissões da rede elétrica do Japão, sendo que será a empresa tecnológica a ficar com os respetivos créditos ambientais.

"Com entrada em operação prevista para o início de 2028, o projeto contribui para a resiliência da rede elétrica japonesa e para o reforço da segurança energética do país" destaca a empresa.

Esta parceria entre a EDP e uma tecnológica global contribui para o objetivo do Japão de atingir uma quota de 37% de energia renovável até 2030.

Com este projeto, a EDP salienta que continua a reforçar a sua presença na região da Ásia, contando com mais de 1,7 GW de capacidade renovável em desenvolvimento até 2030, com foco em projetos solares de grande escala instalados no solo e em sistemas de armazenamento de energia em baterias.

O Japão é apontado pela energética portuguesa um dos principais mercados de crescimento no plano de negócios 2026-2028 da empresa para a Ásia-Pacífico, estando por isso a EDP "a acelerar as operações" neste país, onde tem mais de 500 MW em desenvolvimento.

A nível global, a EDP tem mais de 16 GW em PPA assinados.