EDP assina dois contratos de financiamento verde com o BEI no valor de 500 ME

Estes empréstimos, com um prazo máximo de 15 anos, correspondem às segundas tranches do potencial financiamento do BEI acordado em dezembro de 2024, explica a elétrica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A maior parcela do empréstimo, de 300 milhões de euros, destina-se ao financiamento de investimentos em redes em Portugal e em Espanha, no período 2024-2026.

"Trata-se de uma segunda tranche de um potencial financiamento do BEI até 800 milhões de euros para investimentos em redes", detalha o grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade.

O segundo empréstimo, de 200 milhões de euros, "é um contrato-quadro cujos fundos se destinam ao financiamento do desenvolvimento de projetos eólicos e solares da EDP Renováveis em Espanha, durante o período 2024--2026", acrescenta.

Este contrato representa a segunda tranche de um potencial financiamento do BEI até 900 milhões de euros para projetos eólicos e solares, que incluem também projetos em Portugal e Itália.

"Estes empréstimos estão em linha com a política financeira do Grupo, no sentido de prolongar a maturidade média da sua carteira de dívida, reforçando assim a respetiva flexibilidade financeira", conclui a EDP.