EDP integra operações da EDPR no Brasil

Segundo a informação divulgada pela elétrica, a EDP Brasil, subsidiária integralmente detida pela EDP, celebrou um acordo para adquirir a totalidade da EDP Renováveis Brasil, atualmente detida pela EDP Renováveis, empresa cotada controlada pela EDP.

A EDP Renováveis Brasil opera um portefólio com capacidade instalada de 1,8 gigawatts (GW), dos quais 1,1 GW em energia eólica `onshore` (em terra) e 0,7 GW em solar de grande escala.

A operação tem como objetivo "reforçar a agilidade, competitividade e capacidade de gestão de risco da EDP no mercado livre de eletricidade brasileiro, que se encontra em desenvolvimento, com a liberalização gradual dos segmentos de pequenas e médias empresas e retalho", lê-se no comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor dos capitais próprios (`equity value`) da EDP Renováveis Brasil nesta transação é de cerca de 4,1 mil milhões de reais, equivalente a cerca de 700 milhões de euros, considerando uma taxa de câmbio de seis reais por euro.

Já o valor da empresa (`enterprise value`) é de cerca de 1,5 mil milhões de euros.

A EDP indica que a conclusão da operação está prevista até ao final de 2026 e que o valor final ficará sujeito aos ajustamentos habituais até à data de conclusão da transação.

O grupo afirma ainda que esta transação está alinhada com a execução do Plano de Negócios 2026-2028 e com as respetivas metas financeiras.