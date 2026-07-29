EDP investiu 550 milhões de euros em redes na Península Ibérica no 1º semestre

O CEO, que falou a propósito da apresentação dos resultados relativos ao primeiro semestre deste ano, disse que as "redes elétricas passaram a ser um grande motor de crescimento" da EDP, apontando: "isto só é possível porque temos um enquadramento regulatório mais positivo do que tínhamos no passado".

Questionado sobre o mercado dos EUA, onde a EPD Renováveis vendeu esta semana 80% de um portfólio, Stilwell d`Andrade rejeitou que a empresa esteja a desinvestir no país.

"O mercado dos EUA é um mercado importantíssimo para nós", no qual "temos vindo a investir", destacou.

"Aliás, 60% do nosso investimento vai para os Estados Unidos do lado das renováveis", referiu, apontando que se deve à "estratégia de rotação de ativos", lembrando que a EDP vendeu também recentemente um portfólio em Itália.

O CEO apontou ainda "a procura da eletricidade", destacando que Portugal é "o país que mais cresce na União Europeia".

"Temos um crescimento esperado de cerca de 4% a 5% ao ano, nos próximos anos. Uma grande parte disto tem a ver com a própria eletrificação da economia", salientou, indicando que isto se deve ao aumento da população e uso de equipamentos como ar condicionado e veículos elétricos. Lembrou ainda que os `data centres` são também uma "oportunidade de crescimento".

Quanto ao negócio da comercialização, o gestor apontou uma estabilização da quota de mercado e do número de clientes, contrariando a tendência de perda dos últimos trimestres.

A EDP registou, no primeiro semestre deste ano, lucros atribuíveis aos acionistas de 732 milhões de euros, um aumento de 3% em termos homólogos, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).