EDP vê EUA como "excelente mercado" e destaca aumento de procura por renováveis - CEO

Em declarações à Lusa no âmbito da apresentação dos resultados de 2025, Miguel Stilwell d`Andrade afirmou que "grande parte do investimento nas renováveis continua a ser canalizado" para este mercado.

Além disso, adiantou que estão a assistir a um "grande aumento de procura [por renováveis] nos Estados Unidos e, portanto", também pelos projetos da empresa.

A EDP fechou 2025 com um resultado líquido de 1.150 milhões de euros, um aumento de 44% face aos cerca de 800 milhões de euros do ano anterior.

Já a EDP Renováveis reportou um resultado líquido de 216 milhões de euros, uma melhoria de cerca de 770 milhões de euros comparando com os prejuízos de 556 milhões de euros reportados no ano anterior.

Os lucros recorrentes do braço para as renováveis do grupo totalizaram perto de 330 milhões de euros, uma subida de 50% face aos resultados obtidos em 2024 que tinham sido impactados, sobretudo, "pela saída da Colômbia", lembrou o também presidente executivo da EDP Renováveis.

Segundo explicou o gestor, as renováveis foram "o principal impulsionador da melhoria" das contas, num ano em que a empresa registou "um aumento de cerca de 2 gigawatts de capacidade, principalmente nos Estados Unidos e Europa".

Os resultados refletem ainda o investimento que a EDP tem vindo a fazer nessas regiões e o "maior foco [...] em mercados de menor risco".

Além das renováveis, a EDP beneficiou de "um bom desempenho do lado das redes, nomeadamente em Portugal e Espanha" e de "uma melhor visibilidade regulatória para o próximo período", bem como de "uma boa performance hídrica", num ano "com níveis muito elevados de armazenamento".

Segundo o gestor, registou-se também "um grande aumento de procura de energia na Península Ibérica".

A empresa registou ainda "pelo segundo ano consecutivo" uma "redução de custos em termos nominais face ao ano anterior", o que demonstra "o esforço que a empresa tem vindo a fazer do ponto de vista de produtividade".

Do ponto de vista financeiro, a EDP reduziu a dívida em 200 milhões de euros face ao ano anterior, posicionando o grupo para alcançar os objetivos, não apenas os de 2025, que foram "cumpridos e até superados", segundo o gestor, mas também os relativos a 2026.

Quanto às perspetivas, o presidente executivo do grupo reiterou que espera "resultados líquidos recorrentes na ordem dos 1,2 a 1,3 mil milhões de euros" em 2026.