Em fevereiro. Inflação em Portugal sobe para 4,2%

O indicador de inflação subjacente, ou seja, o índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos, também sofreu um aumento, apresentando uma variação homóloga de 3,2 por cento, contra os 2,4 de janeiro.

Quanto a classes de despesa, face a janeiro, o INE salienta os aumentos das taxas de variação homóloga das classes dos transportes e dos restaurantes e hotéis, com variações, respeticamente, de 8,5 e 5,2 por cento - 6,2 e 3,6 por cento no mês anterior.

Assinala, por outro lado, as reduções das taxas de variação homóloga das classes das comunicações e lazer, recreação e cultura, com variações de 1,4 e três por cento - 2,6 e 3,2 por cento em janeiro.Pelo terceiro mês consecutivo, todas as classes registaram variações homólogas positivas.

Ainda de acordo com o INE, a variação mensal do IPC foi de 0,4 por cento - 0,3 no mês anterior e -0,5 em fevereiro do ano passado. Já a variação média dos últimos 12 meses foi de 1,8 por cento, face a 1,5 em janeiro.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor sofreu uma variação homóloga de 4,4 por cento, acima em um ponto percentual à do mês anterior e inferior em 1,4 pontos ao valor calculado pelo Eurostat para a Zona Euro. Em janeiro, a diferença havia sido de 1,7 pontos percentuais.

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC teve uma variação homóloga de 3,4 por cento em fevereiro, acima da taxa correspondente para o bloco da moeda única, que foi de 2,9 por cento.

O IHPC sofreu uma variação mensal de 0,5 por cento - 0,3 por cento no mês anterior e -0,5 em fevereiro de 2021 - e uma variação média dos últimos 12 meses de 1,5 por cento, contra 1,2 em janeiro.



