Emissões de gases na UE caíram 3% entre 2023 e 2024, 40% desde 1990

Os valores foram hoje divulgados pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) e são os números oficiais da UE enviados à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla original). Resultam de dados oficiais e de uma análise da AEA publicada hoje.

Segundo um comunicado da AEA, o inventário de GEE da UE foi enviado ao organismo da ONU, pela agência europeia em nome da UE, na passada quinta-feira.