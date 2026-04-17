Economia
Emissões de gases na UE caíram 3% entre 2023 e 2024, 40% desde 1990
As emissões de gases com efeito de estufa (GEE) da União Europeia (UE) caíram mais 3% entre 2023 e 2024, elevando a redução total das emissões da UE para 40% abaixo dos níveis de 1990, segundo dados oficiais.
Os valores foram hoje divulgados pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) e são os números oficiais da UE enviados à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla original). Resultam de dados oficiais e de uma análise da AEA publicada hoje.
Segundo um comunicado da AEA, o inventário de GEE da UE foi enviado ao organismo da ONU, pela agência europeia em nome da UE, na passada quinta-feira.