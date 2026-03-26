Empresa do setor dos plásticos da Marinha Grande continua em instalações provisórias

"Dois meses depois, a Imoplastic continua a operar em instalações provisórias. Com os estragos provocados pelo mau tempo, deslocalizámos a maioria das máquinas para a Imodrill, que faz parte do mesmo Grupo, e é de lá que trabalhamos", revelou um dos sócios da Imoplastic.

Em declarações à agência Lusa, Abílio Luz explicou que as instalações da Imoplastic foram fortemente afetadas pelo mau tempo, que causou prejuízos que estima que ascendam a 750 mil euros.

"Constantemente aparecem situações, ou seja, uma máquina que tem humidade e problemas no arranque ou está danificada. Por isso, o valor dos prejuízos ainda é só estimado. E temos algumas máquinas ainda a céu aberto, cobertas com lonas, nem sei se bem ou se mal, lá veremos quando chegar a altura de destaparmos e começarem a trabalhar", acrescentou.

A maioria das máquinas foi levada para as instalações provisórias, onde já estão a laborar alguns trabalhadores.

No entanto, cerca de duas dezenas encontram-se atualmente em lay-off, sendo a equipa ajustada em função das necessidades.

Segundo Abílio Luz, a capacidade produtiva da Imoplastic ronda os 70%, o que acabou por se traduzir em atrasos junto dos clientes.

"Estivemos duas semanas sem luz e sem comunicações e no grupo fizemos de tudo, mas, no mínimo, perdemos seis semanas de trabalho e é muito complicado recuperar. Vimos preocupação em alguns clientes, que de dois em dois dias nos pediam informações e até mandávamos fotografias do que se estava a passar", referiu.

À Lusa, admitiu ainda que atualmente "os clientes não estão a colocar encomendas".

"Isto depois do mau tempo, talvez também pela guerra do Irão. Ou simplesmente pode ser uma coincidência, muito honestamente não sabemos, mas estamos um pouco apreensivos", disse.

No que toca ao processo com as seguradoras, o sócio da Imoplastic indicou que permanece indefinido, depois de "uma avaliação inicial que até foi rápida".

"Já enviámos os orçamentos, mas têm pedido documentação em cima de documentação. Já lá vão dois meses e estamos na mesma, sem apoios, e nem sabemos que compensações é que vão chegar", lamentou.

O Grupo Imoplastic é especializado no fabrico de moldes para a injeção de termoplásticos e tem capacidade de produção até 40 toneladas.

A empresa-mãe, fundada em 1980, é detida por quatro sócios: Abílio José das Serradas Luz, João Caetano Tavares, João Manuel Pires Correia Moita e Nelson Ribeiro Simões.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal, seis das quais no concelho de Leiria, desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.