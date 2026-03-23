Empresários luso-venezuelanos pedem ajuda de líder do PS para reativar relações entre países

"É preciso fortalecer os laços entre Portugal e Venezuela, porque neste momento estão em zero. É importante que leve esta mensagem ao Governo português. Uma vez que há um Presidente novo, a sua nova gestão pode intervir", disse Pablo Silva durante um almoço promovido por empresários.

Este conhecido empresário de Los Teques explicou ainda que a Venezuela "é um grande país, que está a trabalhar, a produzir cada dia mais" e que os "lusodescendentes acreditam e continuam" a fazer investimentos locais.

Após fazer referência a vários exemplos de novos investimentos, explicou que seria bom que "em Portugal entendam que a Venezuela não é só políticos".

"Somos todos (...) Há uma grande população luso-venezuelana, que é muito apreciada inclusive por alguns políticos venezuelanos que estão hoje no Governo", notou. "Falta aquele tema diplomático que não funciona", completou.

Durante o encontro, que reuniu uma centena de portugueses, a representante dos empresários Fátima dos Ramos leu um comunicado dos profissionais lusodescendentes, que pretendem ser "uma ponte estratégica para o futuro" e para a recuperação económica da Venezuela.

"É preciso reforçar e promover os canais de comunicação bilaterais para que permitam abordar questões de interesses em comum. Estreitar vínculos (...) incentivar parcerias que permitam às empresas de capital português na Venezuela operar com investimentos protegidos, impulsionar a cooperação e contribuir para o progresso de ambas nações", disse.

Questionado sobre o pedido dos empresários, o secretário-geral do PS disse que iria transmitir ao primeiro-ministro e a outros responsáveis pelo Estado português o conteúdo das conversas que teve com os luso-venezuelanos.

"Transmitiram-nos a vontade e também a necessidade de recuperarmos o diálogo entre as câmaras de comércio e entre os empresários portugueses e luso-venezuelanos para aproveitarmos o que há de melhor nos nossos países. Aquilo que assumimos foi procurar pela via parlamentar, nomeadamente no diálogo interparlamentar, valorizar essa relação e poder contribuir para o relançamento das relações empresariais, económicas e o mesmo é dizer do relançamento das relações entre os dois povos, Portugal", disse.

O líder socialista recordou que entre portugueses e venezuelanos "há relações históricas muito profundas" e destacou que "há agora vários descendentes de portugueses que estão a assumir funções de responsabilidade política" na Venezuela.

"Isso é uma marca, é um esteio fundamental para o desenvolvimento das futuras relações entre Portugal e Venezuela e é importante que todos tenham consciência de que o Partido Socialista e o seu secretário-geral, assim como seu líder parlamentar e o nosso responsável para as comunidades, sentimos que também estamos a dar um contributo para esse objetivo nacional", disse.

José Luís Carneiro iniciou quinta-feira uma visita de quatro dias à Venezuela, onde chegou acompanhado pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.

Durante a visita manteve contactos a vários níveis com as autoridades locais e com portugueses dos Estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira.