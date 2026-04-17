Economia
Empresários portugueses ainda olham para a Venezuela como oportunidade
Apesar da situação económica e política, há empresários portugueses que continuam a investir na Venezuela. Foi inaugurado um espaço comercial alimentar, a 15 quilómetros de Caracas, aberto por madeirenses.
A enviada especial da rádio pública a Caracas esteve na inauguração deste novo espaço, que pretende abrir mais espaços até ao final do ano.
A aposta passa pela redução de intermediários - do campo à mesa - para que os preços sejam mais baixos e atrativos. Ainda assim, um cabaz médio custa entre 50 e 60 dólares.Um venezuelano da classe média ganha entre 60 a 200 dólares.