Endividamento das famílias. Cresceu recurso ao crédito para despesas correntes

Guerra no Médio Oriente, taxas de juro a aumentar, preços a subir - o cenário não é animador e há cada vez mais famílias recorrer ao crédito porque o ordenado não chega ao fim do mês.



O número médio de créditos por agregado familiar aumentou este ano. Até ao início de junho, em média, cada família sobre-endividada tinha seis créditos contraídos no mesmo período do ano passado eram cinco.



De acordo com a DECO, o sobre-endividamento atinge mais quem trabalha por contra de outrem, no setor privado, solteiros e famílias unipessoais estão mais vulneráveis, mas ó problema é transversal.



A Associação para a Defesa dos Consumidores diz que o rigor que é exigido na atribuição de credito à habitação devia ser alargado a todos os tipos de crédito.