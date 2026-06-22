Economia
Endividamento das famílias. Cresceu recurso ao crédito para despesas correntes
Aumentou o número de famílias portuguesas a endividarem-se para pagar despesas correntes. A Associação para Defesa dos Consumidores defende por isso maior rigor na atribuição de crédito.
O número médio de créditos por agregado familiar aumentou este ano. Até ao início de junho, em média, cada família sobre-endividada tinha seis créditos contraídos no mesmo período do ano passado eram cinco.
De acordo com a DECO, o sobre-endividamento atinge mais quem trabalha por contra de outrem, no setor privado, solteiros e famílias unipessoais estão mais vulneráveis, mas ó problema é transversal.
A Associação para a Defesa dos Consumidores diz que o rigor que é exigido na atribuição de credito à habitação devia ser alargado a todos os tipos de crédito.