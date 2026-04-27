Endividamento dos brasileiros atinge nível recorde diz Banco Central do Brasil

O patamar representa uma alta de 0,1 pontos percentuais no mês, e de 1,3 pontos percentuais em 12 meses.

O relatório da autoridade monetária informa ainda que o comprometimento da renda das famílias brasileiras com dívidas alcançou 29,7%.

Esse valor também é recorde da série histórica iniciada em março de 2011.

Já o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito caiu de 435,9% ao ano em fevereiro para 428,3% em março.

Essa modalidade é a linha de crédito mais cara do mercado financeiro, e representa um dos principais vilões da inadimplência da população no país.

O endividamento da família brasileira é um tema que preocupa o Palácio do Planalto, ainda mais em ano de eleições gerais, quando o Presidente brasileiro Lula da Silva concorre à reeleição.

A perceção dos integrantes do Governo é que os bons resultados da economia brasileira não estão surtindo efeito no bolso da população.

Atualmente, a equipa económica de Lula da Silva planeia lançar um novo programa de renegociação de dívidas das pessoas de baixa renda, como em 2023, com foco nas dívidas do cartão de crédito.

Chamado de Desenrola 2.0, o programa deve ser anunciado ainda neste semana, segundo informou hoje o ministro da Fazenda, Dario Durigan, após reunião com banqueiros.

O objetivo, adiantou, é conseguir descontos de até 90% sobre débitos e redução expressiva na taxa de juros.