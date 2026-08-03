Energia solar foi a principal fonte de produção de eletricidade pela primeira vez

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Redes Energéticas Nacionais (REN),Depois da solar, a produção hídrica foi a mais relevante, com 16%, seguida da energia eólica, com 13%.A produção não renovável abasteceu 13% do consumo, enquanto os restantes 34% corresponderam a energia importada.No mês passado, o índice de produtibilidade solar foi de 0,89, enquanto o hídrico atingiu 1,26 e o eólico 0,71.No mesmo período, a produção a gás natural representou 14% do consumo, sendo os restantes 18% assegurados por energia importada.Já no mercado do gás natural, o consumo caiu 7,3% em julho, em termos homólogos, refletindo uma redução de 20% no segmento da produção de energia elétrica.“No acumulado de janeiro a julho, o consumo de gás natural cresceu 4,1%, impulsionado por um aumento de 14% no segmento da produção de eletricidade e de 0,3% no segmento convencional”, conclui o relatório.