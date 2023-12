Entidade Negócios e Dinheiro sem autorização para exercer intermediação financeira - CMVM

"A CMVM alerta para o facto de a entidade Negócios e Dinheiro, detentora do `site` http://www.negociosedinheiro.com/ não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal", indicou, em comunicado.

Esta entidade também não pode realizar publicidade ou prospeção de clientes para a celebração de contratos de intermediação financeira.

A lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal está disponível no `site` da CMVM.

O regulador do mercado disse ainda que todas as pessoas e entidades que estabeleceram qualquer relação comercial com a Negócios e Dinheiro podem contactar a CMVM por `e-mail` (cmvm@cmvm.pt) ou telefone (808 205 339).