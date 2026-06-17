Entre 3,50% e 3,75%. Fed mantém taxas de juro na primeira reunião de Kevin Warsh

O presidente Donald Trump tem pressionado a instituição para que acelere a descida de juros, que se mantém no mesmo nível desde dezembro, mas a Fed decidiu manter as taxas após uma reunião de dois dias que marcou a estreia de Kevin Warsh à frente da instituição.

Segundo um comunicado, o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) "decidiu manter o intervalo-alvo para a taxa de fundos federais" entre 3,50% e 3,75% em "apoio ao duplo mandato da Reserva Federal (...) O Comité reafirmou a sua política de manter reservas abundantes no sistema bancário".

"A atividade económica está a expandir-se a um ritmo sólido, apesar da elevada incerteza que se deve, em parte, ao conflito no Médio Oriente", sublinha a nota.

Por outro lado, "o crescimento da produtividade e o investimento de capital apresentam-se fortes", sendo que "o aumento do emprego tem acompanhado o crescimento da população ativa, e a taxa de desemprego tem-se mantido praticamente inalterada", referiu.



Já a inflação "permanece elevada em relação à meta de 2% do Comité, refletindo, em parte, choques de oferta que impulsionaram aumentos de preços em determinados setores, incluindo o da energia", lê-se no comunicado.



"O Comité irá garantir a estabilidade dos preços".



Ainda assim, num documento de projeções trimestrais, citado pela AP, nove responsáveis da Reserva Federal afirmaram que esperavam pelo menos um aumento das taxas de juro este ano, tendo seis deles defendido dois ou mais aumentos.

Esta mudança reflete o reconhecimento de que a inflação se encontra no seu nível mais elevado dos últimos três anos.

c/ Lusa