EPAL obtém lucro recorde de 66,1 ME em 2025

"Foi aprovado o Relatório e Contas do exercício da EPAL [Empresa Portuguesa das Águas Livres] de 2025, tendo alcançado resultados históricos, num ano marcado por fortes desafios operacionais, incluindo o apagão elétrico de abril, ao qual respondeu com elevada eficácia, assegurando a continuidade do abastecimento de água", refere a empresa em comunicado.

Num exercício resumido como "desafiante do ponto de vista operacional, mas de grande robustez no cômputo geral", a EPAL aumentou o volume de negócios em 5,4% para 196,6 milhões de euros, "fruto da conjugação do aumento da procura em volume e em número de clientes, reflexo do crescimento populacional e da atividade económica nas áreas onde atua".

No período, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) subiu 9,8% para 117,6 milhões de euros, e o passivo bancário diminuiu cerca de 22%.

Para a EPAL, "este desempenho demonstra a solidez financeira, a eficiência de gestão da empresa e o mérito de todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, bem como a cooperação com os `stakeholders` [parceiros], com particular destaque para os municípios servidos".

No ano passado, a EPAL refere ainda ter lançado 94,5 milhões de euros em concursos e adjudicado 32,7 milhões de euros em empreitadas, preparando "um ciclo sólido de investimento futuro" num contexto em que "os desafios de eficiência, modernização tecnológica, segurança e capacidade dos sistemas e adaptação às alterações climáticas são cada vez maiores".