Equipa de resposta a incidentes de cibersegurança notificada a 20 julho de ocorrência na Universidade de Aveiro

Contactada pela Lusa sobre este assunto, a mesma fonte adiantou que o "CERT.PT foi notificado no dia 20 de julho da ocorrência de um incidente de cibersegurança que afetou a Universidade de Aveiro".

De acordo com a informação reportada, "tratou-se de um ataque de ransomware, tendo existido exfiltração de informação, nomeadamente extração de alguma informação de caixas de correio eletrónico e de, pelo menos, uma base de dados", prossegue o CNCS.

O ransomware é um tipo de software malicioso que, depois de instalado nos sistemas das vítimas, furta e/ou cifra dados considerados relevantes, tornando este sistema inoperacional e, de seguida, os atacantes exigem um resgate.

No âmbito das suas atribuições, "o CERT.PT solicitou à entidade os elementos necessários para a análise do incidente e recomendou a adoção de medidas adicionais de reforço da segurança".

O CNCS refere que, "segundo a informação disponibilizada pela Universidade de Aveiro, a atividade foi retomada através da reposição de cópias de segurança e a origem do ataque foi bloqueada".

Este incidente "foi ainda participado a outras autoridades competentes, nomeadamente à Polícia Judiciária e à Comissão Nacional de Proteção de Dados".

Na quarta-feira (29 de julho), a Universidade de Aveiro (UA) informou que tinha sido alvo de um ataque informático, tendo sido violadas algumas contas de `e-mails`.

Numa nota divulgada na sua página online, a UA refere que detetou um acesso indevido aos seus sistemas de informação, que resultou "na exposição de dados pessoais e institucionais", adiantando que estava a apurar a extensão da informação comprometida e a implementar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos deste incidente.

Contactado na quarta-feira pela Lusa, o reitor da Universidade de Aveiro, Artur Soares da Silva, explicou que o ataque tinha acontecido "há uns dias", mas que só se aperceberam da extensão na terça-feira à tarde.

"Sabemos que houve um crime, houve um acesso indevido à nossa informação. Até à data não nos parece que tenha havido perda de informação. Houve foi cópia de informação e não sabemos a extensão", disse o reitor.

Artur Silva referiu ainda que houve "um número reduzido" de contas de correio eletrónico que foram violadas, adiantando que as pessoas estão a ser informadas desta situação, porque os seus conteúdos podem ser divulgados.

A UA repudiou o ato criminoso, lamentando todos os constrangimentos que dele possam resultar, e disse que a situação já tinha sido reportada às autoridades competentes, estando a ser desenvolvidas todas as diligências necessárias para avaliar e acompanhar a ocorrência.

A Universidade solicitou ainda a toda a comunidade académica que esteja atenta a eventuais contactos ou situações anormais que indiciem estar relacionadas com este incidente e, caso detetem alguma situação suspeita, deverão entrar em contacto com o Gabinete de Cibersegurança da instituição.