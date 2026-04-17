ERC abre procedimento de averiguações a caso de Ana Abrunhosa e Lusa

Contactada pela Lusa, fonte oficial da ERC disse que o Conselho Regulador da ERC, "na sua reunião de 16 de abril", analisou o tema, "tendo deliberado a abertura" de um procedimento administrativo de averiguações.

Em causa está um incidente ocorrido na última reunião camarária, na sequência da publicação de uma notícia sobre a Casa do Cinema de Coimbra, na qual o jornalista da Lusa dava conta de que o espaço está em risco de perder a sua licença por o município não avançar com o plano de reabilitação acordado.



O jornalista garantia ter questionado o executivo municipal, mas não obteve resposta.Na segunda-feira, o presidente do Sindicato dos Jornalistas sublinhou que os jornalistas são escrutinados todos os dias e desafiou Ana Abrunhosa a dizer qual foi a "violação grave à ética".Ana Abrunhosa terá dito que tinha “falta de confiança” doravante no jornalista da Lusa “que não reporta a verdade, enviesa os nossos comentários”, dizendo que está em causa um pedido de esclarecimentos por parte do jornalista, que acabou por publicar a notícia sem a resposta do município. Classificou isso de falha deontológica grave.



"Considero que é uma falha deontológica grave. Todos nós, políticos, somos escrutinados e parece que a comunicação social não pode ser escrutinada", disse Ana Abrunhosa. "Se o jornalista quer fazer política deve entregar a carteira de jornalista", acrescentou.

As palavras de Ana Abrunhosa mereceram críticas de vários quadrantes e de partidos políticos.

Na sequência deste episódio, a Direção de Informação (DI) da Lusa escreveu uma carta à presidente da Câmara de Coimbra "repudiando acusações" da autarca.

A DI considerou que as acusações feitas pela presidente da Câmara de Coimbra foram "descabidas, infundadas e difamatórias", defendendo o "percurso de jornalismo na Lusa irrepreensível".

Também o Conselho de Redação (CR) e a Comissão de Trabalhadores (CT) da Lusa repudiaram as declarações da autarca.

A administração da Lusa condenou a "acusação injustificável" da autarca e defendeu que a atividade de uma agência de notícias não se coaduna com condicionamentos.

c/ Lusa