ERSE quer regras mais claras de fidelização e serviços adicionais

A Entidade Reguladora recomenda ainda mais informação complementar, designadamente, a identificação clara do comercializador e dos meios de contacto, bem como. mais informação sobre a duração de contratos, o direito de arrependimento, no caso de vendas à distância ou o direito ao fracionamento de pagamentos, em caso de acertos de faturação.



Estas são apenas algumas das recomendações elaboradas no âmbito do Dia Mundial dos Consumidores, que hoje é assinalado.