Estado arrecadou nove milhões por dia com Imposto Sobre Produtos Petrolíferos

Dados da Comissão Europeia revelam que, na semana de 14 de maio, o litro do gasóleo em Portugal era o 10.º mais caro entre os 28 países da União Europeia. Já o preço da gasolina 95 era o quinto mais alto, mais 26 cêntimos que em Espanha. Só a Holanda, Itália, Grécia e Dinamarca tinham a gasolina mais cara na semana em análise.



Segundo Bruxelas, nessa semana, o litro do gasóleo em Portugal custava 1,35 euros por litro, quando o valor antes dos impostos e das taxas era de 0,62 euros.



Em relação à gasolina 95 (a mais vendida em Portugal) o custo médio por litro era de 1,56 euros, quando antes do IVA, do ISP, da contribuição sobre o setor rodoviário e do adicional por taxa de carbono era de 0,61 euros por litro.



A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis avança que o ISP representa 47 cêntimos (38,6 por cento) no preço de referência do gasóleo e 66 cêntimos (45,9 por cento) no da gasolina.



Em 2016, o Governo aumentou o ISP em seis cêntimos por litro para corrigir a perda de receita fiscal resultante da diminuição da cotação internacional do petróleo, e comprometeu-se a fazer uma revisão trimestral do valor do imposto em função da variação do preço base dos produtos petrolíferos, o que levou a pequenas reduções do ISP ao longo desse ano.



No entanto, em 2017, o Governo deixou de rever o valor do imposto, apesar das variações do preço do petróleo.



Segundo os dados mais recentes da execução orçamental publicado pela Direção-Geral do Orçamento, o Estado arrecadou 803,2 milhões de euros com o ISP no primeiro trimestre deste ano, mais 2,4 por cento do que os 784,1 milhões de euros no mesmo período de 2017.



No conjunto do ano passado, o ISP rendeu 3.364,4 milhões de euros aos cofres do Estado, mais 3,2 por cento do que em 2016.



“Preço deve-se fundamentalmente à carga fiscal”

Francisco Albuquerque recorda que o Governo tinha prometido baixar o ISP sempre que o preço do petróleo subisse, mas que “ainda estamos à espera dessa promessa já há bastante tempo”.

“Bem pelo contrário. Na medida em que estas subidas podem ter como reflexo alguma contração de vendas o que penaliza os postos de abastecimento dos combustíveis”.







Para o presidente da ANAREC “não é admissível, hoje em dia, que num euro de abastecimento, cerca de 60 cêntimos seja resultado de carga fiscal. Isso é uma situação, quanto a nós, que tem que ser revista”.





