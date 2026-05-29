Estado regista défice de 1.548 milhões de euros até abril

"O saldo das Administrações Públicas diminuiu 1.701,6 milhões de euros, resultado da diminuição dos saldos da Administração Central (-2.347 milhões de euros; -1.212,7 milhões de euros, sem o efeito dos pagamentos para regularização de dívidas do SNS) e da Administração Regional (-137,4 milhões de euros)", lê-se na síntese de execução orçamental divulgada pela Entidade Orçamental (antiga DGO -- Direção-Geral do Orçamento).

De acordo com o documento, o saldo total está agora em -1.548 milhões de euros.

No sentido inverso, o saldo da Segurança Social aumentou 523,6 milhões de euros e o da Administração Local subiu em 259,2 milhões de euros.



No primeiro quadrimestre do ano, os saldos global e primário da Administração Central e da Segurança Social foram de, respetivamente, -2.281,9 milhões de euros e 355,3 milhões de euros.



Registou-se, assim, uma diminuição de -1.823,4 milhões de euros e -1.742,2 milhões de euros face a 2025.



Em comparação com o período homólogo, a evolução do saldo global deveu-se ao facto do acréscimo da despesa em 6,9%, excluindo o efeito dos pagamentos do SNS até abril de 2026, estar acima do crescimento de 4,9% na receita.



Por sua vez, o saldo global das Administrações Regional e Local situou-se em 734,2 milhões de euros, mais 121,8 milhões de euros face ao ano anterior.



No caso da Administração Regional, o saldo totalizou -57,7 milhões de euros, um decréscimo homólogo de 137,4 milhões de euros.



Na Administração Local, o saldo foi de 791,9 milhões de euros, mais 259,2 milhões de euros relativamente a 2025.



Já a despesa consolidada ascendeu 10,5%, face ao mesmo período do ano anterior, enquanto a despesa primária avançou 11,1%.