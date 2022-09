Estudo do Governo. Sistema de Segurança Social em risco com a fórmula de cálculo das pensões

Se a fórmula de cálculo das pensões fosse aplicada totalmente em 2023, o sistema de Segurança Social atingiria saldos negativos mais cedo do que as previsões do Governo. A conclusão é de um estudo do gabinete do Ministério da Segurança Social.