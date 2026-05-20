Economia
EUA e UE chegam a acordo provisório para eliminar tarifas de importação
A União Europeia chegou a um acordo provisório para eliminar as tarifas de importação de produtos norte-americanos. Esta era uma das partes que faltava do compromisso comercial que foi assinado o ano passado pelos dois blocos.
Esse compromisso, alcançado durante a madrugada, prevê por exemplo um mecanismo de salvaguarda para proteger a indústria perante a evolução das tarifas e das importações.
O presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu Bernd Lange, garante que a legislação agora aprovada não é uma cedência às chantagens de Donald Trump. Com este acordo provisório, o processo ainda não está fechado: há uma nova reunião que vai acontecer no início do próximo mês.
O presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu Bernd Lange, garante que a legislação agora aprovada não é uma cedência às chantagens de Donald Trump. Com este acordo provisório, o processo ainda não está fechado: há uma nova reunião que vai acontecer no início do próximo mês.