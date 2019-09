EUA. Walmart diminui venda de munições de armas após tiroteio em El Paso

RTP04 Set, 2019, 12:00 | Economia

A Walmart cessou esta terça-feira a venda de munições de armas semiautomáticas, geralmente usadas nos tiroteios de massa. Com a medida, a cadeia de supermercados deve diminuir de 20 por cento para 6 por cento a sua participação no mercado de munições dos Estados Unidos.





Num comunicado, o patrão da Walmart, Doug McMillon, considerou “inaceitável” o status quo atual do acesso às armas. Além disso, fez um apelo ao Congresso e à Casa Branca para tomarem medidas de “bom senso”, nomeadamente através do reforço da verificação dos antecedentes dos compradores de armas.





A Walmart pediu igualmente aos seus clientes para não andarem nos corredores dos supermercados com armas de fogo visíveis, nos estados em que é permitido fazê-lo.







No entanto, a cadeia de supermercados continuará a vender algumas armas de caça, bem como as respetivas munições, de modo a tornar os supermercados “ainda mais adaptados às necessidades dos amadores de caça e de tiro”, referiu Doug McMillon.







Esta decisão surge cerca de um mês após o tiroteio que decorreu num dos supermercados da Walmart em El Paso, no Texas, que causou a morte de 22 pessoas. No sábado passado, houve novo tiroteio no Texas, na cidade de Odessa, que fez sete vítimas mortais.