Euribor desce a três, a seis e a 12 meses

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,121%, continuou abaixo das taxas a seis (2,309%) e a 12 meses (2,528%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou hoje, ao ser fixada em 2,309%, menos 0,024 pontos do que na terça-feira e depois de quatro sessões a subir.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também caiu hoje, para 2,528%, menos 0,019 pontos do que na sessão anterior e também de quatro sessões a subir. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses recuou hoje ao ser fixada em 2,121%, menos 0,027 pontos.

Esta semana realiza-se a reunião de política monetária do BCE, hoje e na quinta-feira em Frankfurt, Alemanha, e os mercados antecipam uma nova manutenção das taxas diretoras.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.