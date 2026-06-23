Euro cai e fica abaixo dos 1,14 dólares, um mínimo de 11 meses
O euro caiu hoje face ao dólar, ficando abaixo dos 1,14 dólares, um mínimo de 11 meses, perante a subida das `yields` das obrigações do Tesouro norte-americano e a incerteza em torno do acordo entre EUA e Irão.
Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1379 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1431 dólares.
O euro também caiu em comparação com a libra, bem como face ao iene.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1392 dólares.
A expectativa de que a Reserva Federal norte-americana (Fed) suba as taxas de juro impulsionou a `yields` das obrigações do Tesouro dos EUA e deu respaldo ao dólar.
A economia da zona euro abrandou a sua contração em junho, após dois meses em que se intensificou, num contexto de diminuição das pressões inflacionistas decorrentes do impacto da guerra no Médio Oriente, segundo o índice PMI.
A inflação deverá manter-se ligeiramente acima dos 3% durante o resto do ano, afirmou hoje o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, devido, em particular, à subida dos combustíveis.
A presidente do Banco Central Europeu (BCE) avisou hoje que a situação económica da zona euro "continua frágil" devido ao conflito no Médio Oriente, apesar do acordo alcançado, e defendeu o recente aumento "sólido" das taxas de juro.
Divisas........................hoje.....................segunda-feira
Euro/dólar....................1,1379..........................1,1431
Euro/libra....................0,86296........................0,86307
Euro/iene......................183,89.........................184,67
Dólar/iene.....................161,60............................161,56