Euro cai pela terceira sessão consecutiva face ao dólar
O euro caiu hoje, pela terceira sessão consecutiva, mas manteve-se nos 1,15 dólares, no mesmo dia em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irão está a implorar por um acordo.
Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1526 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1579 dólares.
O euro também desceu em comparação com o iene, mas avançou relativamente à libra.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1539 dólares.
Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1523 e 1,1572 dólares.
O Presidente norte-americano afirmou hoje que o Irão "está a implorar por um acordo", que também disse querer, a poucas horas do fim do ultimato sobre ataques às infraestruturas energéticas iranianas.
Numa reunião da administração, e em plena fase de negociações para um acordo de paz, Donald Trump afirmou que pretende "esclarecer as coisas": "São eles [iranianos] que estão a implorar para chegar a um acordo, não eu".
As autoridades iranianas já negaram que estão a negociar com Washington, quando a guerra, desencadeada em 28 de fevereiro por Israel e Estados Unidos, entra na quarta semana.
No entanto, Trump insistiu que Teerão está a negociar com os EUA.
"Qualquer pessoa saberia que eles estão a negociar. Eles não são tolos, na verdade são muito inteligentes, de certa forma. E são excelentes negociadores. Eu digo que são péssimos combatentes, mas são excelentes negociadores", afirmou.
No fecho do mercado, o preço do petróleo Brent estava a crescer 5,75% para 108,10 dólares (cerca de 93,28 euros) por barril.
Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), uma referência nos EUA, aumentou 5,03% para 94,86 dólares (aproximadamente 81,86 euros) por barril.
Já o preço do gás natural para entrega em um mês no mercado TTf dos Países Baixos, referência na Europa, ascendeu 6,32% para 55,36 euros por megawatt-hora (MWh).
Divisas..................hoje..................quarta-feira
Euro/dólar...............1,1526......................1,1579
Euro/libra...............0,86540....................0,86507
Euro/iene................184,14......................184,39
Dólar/iene...............159,76......................159,26