Euro cai pela terceira sessão consecutiva face ao dólar

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1526 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1579 dólares.

O euro também desceu em comparação com o iene, mas avançou relativamente à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1539 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1523 e 1,1572 dólares.

O Presidente norte-americano afirmou hoje que o Irão "está a implorar por um acordo", que também disse querer, a poucas horas do fim do ultimato sobre ataques às infraestruturas energéticas iranianas.

Numa reunião da administração, e em plena fase de negociações para um acordo de paz, Donald Trump afirmou que pretende "esclarecer as coisas": "São eles [iranianos] que estão a implorar para chegar a um acordo, não eu".

As autoridades iranianas já negaram que estão a negociar com Washington, quando a guerra, desencadeada em 28 de fevereiro por Israel e Estados Unidos, entra na quarta semana.

No entanto, Trump insistiu que Teerão está a negociar com os EUA.

"Qualquer pessoa saberia que eles estão a negociar. Eles não são tolos, na verdade são muito inteligentes, de certa forma. E são excelentes negociadores. Eu digo que são péssimos combatentes, mas são excelentes negociadores", afirmou.

No fecho do mercado, o preço do petróleo Brent estava a crescer 5,75% para 108,10 dólares (cerca de 93,28 euros) por barril.

Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), uma referência nos EUA, aumentou 5,03% para 94,86 dólares (aproximadamente 81,86 euros) por barril.

Já o preço do gás natural para entrega em um mês no mercado TTf dos Países Baixos, referência na Europa, ascendeu 6,32% para 55,36 euros por megawatt-hora (MWh).

Divisas..................hoje..................quarta-feira

Euro/dólar...............1,1526......................1,1579

Euro/libra...............0,86540....................0,86507

Euro/iene................184,14......................184,39

Dólar/iene...............159,76......................159,26