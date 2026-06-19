Euro desce mas mantém-se no patamar dos 1,14 dólares

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1470 dólares, face aos 1,1471 dólares de quinta-feira.

O euro desceu face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1467 dólares.

O Governo suíço confirmou hoje o adiamento da reunião entre os Estados Unidos, o Irão e os mediadores, Qatar e Paquistão, para negociações de paz na cidade alpina de Bürgenstock.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço indicou que, apesar do contratempo, "os trabalhos preparatórios em Bürgenstock continuam" e o país segue totalmente preparado para acolher e facilitar as negociações.

Antes, a Casa Branca anunciou que, devido a problemas logísticos, a delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, já não partiria para a Suíça para se reunir com os negociadores iranianos.

No memorando de entendimento já assinado no domingo pelos Estados Unidos e Irão é estabelecido, a partir de quinta-feira, um prazo de 60 dias para a negociação de um acordo de paz definitivo, que deverá ser ratificado através de uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.

Divisas........................hoje.....................quinta-feira

Euro/dólar....................1,1470..........................1,1471

Euro/libra....................0,86694........................0,86724

Euro/iene......................185,05.........................185,16

Dólar/iene.....................161,33............................161,42