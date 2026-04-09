Euro sobe com incerteza face a cessar-fogo entre EUA e Irão

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1712 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1684 dólares.

O euro subiu face à libra e também face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência para o euro em 1,1685 dólares, o que compara com 1,1706 dólares no dia anterior.

O anúncio de um cessar-fogo de duas semanas para negociar o fim da guerra fez com que os preços do petróleo caíssem na quarta-feira, um desenvolvimento positivo para a economia da zona euro, que impulsionou o euro e enfraqueceu o dólar, moeda utilizada para pagar o petróleo.

No entanto, a discordância sobre a inclusão ou não do Líbano na trégua rapidamente evidenciou a sua fragilidade, após ataques aéreos israelitas terem matado mais de 200 civis naquele país esta quarta-feira, levando o Irão a ameaçar retaliar.

Ao mesmo tempo, cerca de 230 petroleiros aguardam autorização para navegar pelo Estreito de Ormuz, segundo os Emirados Árabes Unidos, que, assim como outros países, denunciaram o Irão por não desbloquear a passagem estratégica, já que o trânsito de cada navio permanece sujeito à aprovação de Teerão.

Divisas....................hoje.....................quarta-feira

Euro/dólar................1,1712......................1,1684

Euro/libra............... 0,87100.....................0,87020

Euro/iene................ 185,95.......................185,09

Dólar/iene................158,77.......................158,41