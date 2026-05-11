Euro sobe face ao dólar pela quinta sessão consecutiva

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1773 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1771 dólares.

O euro subiu em comparação com o iene, mas baixou relativamente à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1765 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1749 e 1,1787 dólares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano voltou hoje a falar com os homólogos saudita e egípcio sobre as conversações de paz com os Estados Unidos depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter rejeitado a última proposta de Teerão.

Segundo avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi teve conversações separadas com os ministros da Arábia Saudita e do Egito, Faisal bin Farhan e Badr Abdelati, respetivamente, para discutir "os últimos desenvolvimentos relacionados com o processo diplomático entre o Irão e os Estados Unidos, mediado pelo Paquistão".

Embora o conteúdo das conversas não tenha sido divulgado, o objetivo é coordenar uma resposta regional, um esforço que Araghchi tem tentado consolidar para conseguir o apoio dos vizinhos árabes contra o que chama de "exigências excessivas" e "chantagem" da administração Trump.

O Egito tem atuado como facilitador para evitar uma escalada militar total do conflito enquanto a Arábia Saudita continua a apoiar negociações para diminuir as tensões no estreito de Ormuz, apesar de já ter avisado Teerão de que a paciência de Riade tem limites em relação à segurança marítima.

A proposta - descrita pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baqaei, como "legítima e generosa" - foi enviada através do Paquistão e visava o fim da guerra em todas as frentes (incluindo no Líbano), o levantamento das sanções petrolíferas, a libertação de 100 mil milhões de dólares em ativos congelados e o reconhecimento da soberania iraniana sobre o estreito de Ormuz.

Proposta que Donald Trump considerou "totalmente inaceitável" e face à qual acusou o Irão de "estar a jogar jogos".

Os Estados Unidos (EUA) e o Irão iniciaram em abril um processo de diálogo mediado pelo Paquistão, mas as posições divergentes estão a impedir uma segunda reunião, possivelmente em Islamabad.

Divisas.................hoje....................sexta-feira

Euro/dólar..............1,1773.......................1,1771

Euro/libra..............0,86316.....................0,86446

Euro/iene................185,03......................184,47

Dólar/iene...............157,16......................156,71