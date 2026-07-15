Euro sobe ligeiramente com escalada do conflito no Médio Oriente

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1442 dólares, face aos 1,1428 dólares de terça-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1406 dólares.

A produção industrial recuou em maio 1,2% na zona euro e 0,3% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo, divulga hoje o gabinete europeu de estatísticas, Eurostat.

No que se refere à comparação com abril, a produção industrial desceu 0,2% na área do euro e 0,1% na EU.

As Forças Armadas norte-americanas anunciaram terem realizado hoje uma nova série de ataques contra alvos militares iranianos que, reivindicaram, "reduziram ainda mais a capacidade" do Irão para atacar o estreito de Ormuz.

Segunda-feira, Trump anunciou o restabelecimento do bloqueio naval e que Washington cobraria uma taxa de 20% pela proteção dos navios que atravessassem o estreito.

Contudo, um dia depois, recuou e afirmou que a medida seria substituída por acordos comerciais e de investimento com os Estados do Golfo.

A escalada, iniciada há sete dias com confrontos em Ormuz, alastrou ao Médio Oriente com três noites de bombardeamentos sobre o Irão e a resposta iraniana através de ataques na região.

Divisas.......................hoje.......................terça-feira

Euro/dólar................... 1,1442......................1,1428

Euro/libra....................0,84592.....................0,85387

Euro/iene.....................185,56......................185,33

Dólar/iene....................162,17......................162,16