Euro volta a subir após anúncio da reabertura do Estreito de Ormuz

O euro voltou hoje a subir, mantendo-se ainda assim no patamar dos 1,17 dólares, após o anúncio do Irão de que iria reabrir o Estreito de Ormuz, o que levou a uma queda do preço do petróleo.



Pelas 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1795 dólares, face aos 1,1772 dólares de quinta-feira.



O euro avançou face à libra e desceu em relação ao iene.



Os preços do petróleo caíram hoje mais de 10%, após o Irão ter anunciado que o Estreito de Ormuz está totalmente aberto durante o período restante do cessar-fogo com os Estados Unidos.



Por volta das 14:10 (hora de Lisboa), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caía 10,42%, para 89,03 dólares.



Já o seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em maio, caía 11,11%, para 84,17 dólares.



O Irão decidiu abrir totalmente o Estreito de Ormuz à navegação comercial enquanto durar o cessar-fogo acordado com os Estados Unidos, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.



"Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, declara-se totalmente aberta a passagem de todos os navios mercantes pelo Estreito de Ormuz durante o resto do período de cessar-fogo", afirmou Abbas Araghchi numa mensagem nas redes sociais, na qual indicou que os navios seguirão a rota "coordenada e já anunciada" com a Organização Portuária e Marítima iraniana.