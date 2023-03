Eurogrupo atento aos efeitos do colapso do Silicon Valley Bank

EPA/CJ GUNTHER

O presidente do Eurogrupo garante que está a acompanhar os efeitos do colapso do banco norte-americano Silicon Valley.

À entrada para a reunião do Eurogrupo, que decorre esta segunda-feira em Bruxelas, Paschal Donoho, explicou, no entanto, que a presença deste banco tecnológico na Europa é muito limitada.



Além do Silicon Valley Bank, também o Signature, um outro banco norte-americano, colapsou.