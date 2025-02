Europa vai responder a medidas injustificada dos EUA contra empresas

O chefe de Estado norte-americano anunciou que vai impor tarifas de 25% sobre o aço importado pelos Estados Unidos.

"Não vamos responder a anúncios gerais sem mais pormenores ou esclarecimentos escritos", escreveu a Comissão Europeia num comunicado, sublinhando que vai responder no sentido de proteger os interesses das empresas europeias em caso do que chamou medidas injustificadas.

Antes da difusão do comunicado da Comissão Europeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo francês, Jean-Noel Barrot, afirmou que a União Europeia vai retaliar contra as novas tarifas anunciadas por Donald Trump sobre as importações de aço e alumínio, como fez quando o Washington tomou medidas semelhantes em 2018.

"Vamos retaliar novamente", disse Barrot à estação de televisão TF1 referindo-se à posição da União Europeia quando Donald Trump tomou uma decisão semelhante durante primeiro mandato como chefe de Estado.

"Não há hesitação quando se trata de defender os nossos interesses", disse.

Barrot acrescentou que a Comissão Europeia em 2018 tinha um mandato para agir no sentido da resposta face aos Estados Unidos.

Hoje, o ministro francês não adiantou pormenores sobre eventuais medidas de retaliação.