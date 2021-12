Evergrande em incumprimento. China tenta reestruturação de gigante imobiliária sem afetar economia

O grupo havia avisado, no final da semana passada, que não havia garantia de que iria conseguir cumprir os próximos pagamentos de dívida.

De facto, o Grupo Evergrande já tinha confirmado estar com dificuldade em obedecer à pressão oficial para reduzir o seu endividamento, o que tem alimentado ansiedade com um seu possível incumprimento, por poder desencadear uma crise financeira.



Contudo, o colapso confirmado não está a causar, para já, eventuais repercussões para os mercados financeiros mundiais. Uma injeção de liquidez por parte do banco central chinês nos últimos dias e a expectativa de que haverá uma reestruturação ordenada da dívida são alguns dos fatores que estão a atenuar o impacto do default.

Pequim pondera reestruturação

Como salvar a Evergrande?

Com as dívidas de milhões por pagar, a reestruturação parece ser a única salvação da Evergrande, neste momento, arriscando a assolar a economia chinesa. Mas como a Associated Press avança, ainda não há confirmação de que o Governo vá tentar salvar a gigante imobiliária.Os analistas há muito temem que um colapso possa desencadear riscos mais amplos para o mercado imobiliário da China, prejudicando os proprietários e o sistema financeiro em geral. O mercado imobiliário e os setores relacionados representam, aliás, quase 30 por cento do PIB., explicou à CNN Craig Singleton, um membro adjunto do Programa da China na Fundação para a Defesa das Democracia, um instituto de investigação com sede em Washington.Já há sinais, contudo, de que Pequim está a tentar encarregar-se do futuro da Evergrande através de uma reestruturação da dívida e da expansão das operações comerciais.Na segunda-feira,, continuou Singleton.Mas uma reestruturação trará algumas consequências menos boas, pelo menos para os detentores de títulos globais.Pequim deixou claro que a prioridade é proteger os milhares de chineses que compraram apartamentos inacabados, assim como os trabalhadores da empresa, fornecedores e pequenos investidores. Além disso, pretende limitar o risco de falência de outras imobiliárias.Os receios dos investidores quanto à queda da Evergrande aumentaram os custos de financiamento para outras empresas, à medida que aumentam os rendimentos da dívida corporativa chinesaAo mesmo tempo,Na quinta-feira, o governador do Banco Central, Yi Gang, deu a entender que o destino do grupo seria deixado para as autoridades financeiros, durante uma conferência de imprensa.adianta o analista.A reestruturação da dívida, que ascende a mais de 300 mil milhões de dólares (265 mil milhões de euros), foi admitida pela primeira vez pela Evergrande no comunicado emitido na sexta-feira., isto é, todos aqueles que têm ações, obrigações ou outras exposições à empresa.O presidente da Evergrande já foi chamado pelas autoridades chinesas no que poderá ser um passo no sentido de haver algum tipo de envolvimento estatal nessa reestruturação.À medida que a Evergrande cresceu e a dívida se acumulou, Hui Ka Yan recebeu o equivalente a 6,8 mil milhões de euros em dividendos extraídos da empresa, desde 2009.Para Kujis, trata-se de umOs preços das casas novas na China caíram em outubro pelo segundo mês consecutivo, de acordo com dados do Gabinete Nacional de Estatísticas. Uma desaceleração maior no sector imobiliário, juntamente com outros fatores, poderia arrastar o crescimento do PIB da China no próximo ano até 4,3 por cento, de acordo com Ting Lu, economista da China Nomura.Kuijs, da Oxford Economics, espera que Pequim tome medidas políticas direcionadas a proprietários de casas, credores com problemas ou bancos expostos a riscos de dívidas.Singleton alertou, porém, que a crise imobiliária continua a representar uma ameaça iminente para a China., disse.