Excedente da balança corrente do Japão cresce em março 30% face ao mesmo mês em 2025

A balança comercial japonesa registou, no terceiro mês do ano, um excedente de 218 biliões de ienes (1,18 mil milhões de euros), um valor 29,1% superior ao saldo registado em março de 2025, de acordo com os dados publicados pelo Ministério das Finanças do Japão.

As exportações aumentaram 11,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo 10,8 biliões de ienes (58,4 mil milhões de euros), enquanto as importações cresceram 10%, atingindo 9,9 biliões de ienes (54,5 mil milhões de euros).

A balança de serviços registou um excedente de 572,8 biliões de ienes (3,09 mil milhões de euros), com um aumento de 0,2%.

A conta de rendimentos cresceu 20,8%, atingindo os 4,6 biliões de ienes (24.9 mil milhões de euros).

Por sua vez, a balança de viagens registou um excedente de 491,3 mil milhões de ienes (2,65 mil milhões de euros), impulsionado pelo aumento do número de turistas no arquipélago.

O Ministério das Finanças publicou também os dados da balança de pagamentos relativos ao ano fiscal japonês de 2025, que encerrou em março passado, com um saldo positivo de 34,5 biliões de ienes (186,4 mil milhões de euros), o terceiro ano consecutivo de valores recorde e um aumento de 15% em relação a 2024, devido às exportações num contexto de debilidade do iene.

A balança de pagamentos reflete os pagamentos e receitas decorrentes das trocas com o exterior de bens, serviços, rendimentos e transferências, sendo considerada um dos indicadores económicos mais abrangentes de um país.