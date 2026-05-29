Excedente da Segurança Social sobe para 2.884,9 milhões de euros até abril

De acordo com o documento divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO -- Direção-Geral do Orçamento), até abril, a receita efetiva da Segurança Social fixou-se em 15.149,1 milhões de euros, quando, no período homólogo, estava em 14.137,3 milhões de euros.

Por sua vez, a despesa efetiva foi, neste período, de 12.264,2 milhões de euros, acima dos 11.776 milhões de euros reportados em 2025.

Destacam-se rubricas como o complemento da prestação social para a inclusão (43,6%) e o subsídio de apoio ao cuidador informal (25,5%).

No sentido oposto aparecem, por exemplo, as pensões para os beneficiários dos antigos combatentes (-42,4%) e o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-17,7%).