Excedente fica para trás. Contas do Estado regressam ao défice no primeiro semestre

A Segurança Social regista um excedente de 4.689,4 milhões de euros até junho, acima dos 3.673,9 milhões do mesmo período de 2025.

Receita fiscal ascende a 29.089 milhões de euros

Os pagamentos em atraso, por parte das entidades públicas, somaram 278,9 milhões de euros no primeiro semestre, menos 584 milhões do que no período homólogo.



c/ Lusa