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Exclusão da África do Sul da cimeira do G7 em junho. França nega pressões

Exclusão da África do Sul da cimeira do G7 em junho. França nega pressões

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, frisou esta quinta-feira, que a França não foi pressionada para não convidar a África do Sul.

RTP /
Jean-Noel Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros de França Foto: Stephanie Lecocq - Reuters

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Há duas semanas, Pretória alegou que, ao comunicar a decisão há duas semanas, a embaixada francesa em Pretória invocou uma ameaça de boicote da cimeira por parte dos EUA, caso o país fosse convidado.

Esta quinta-feira, Jean-Noël Barrot, na conferência de imprensa após a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, na Abadia de Vaux-de-Cernay em Cernay-la-Ville, perto de Paris, negou que o Eliseu tenha sofrido pressões para não convidar a África do Sul, uma presença assídua nas cimeiras, à margem das maiores economias mundiais, que constituem o G7.

A França já tinha anunciado que vai acolher a cimeira, que se realizará em Évian-les-Bains, tendo convidado igualmente os líderes da Índia, da Coreia do Sul, do Brasil e do Quénia.
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