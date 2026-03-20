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Experiências de turistas em Coimbra são muito positivas

Experiências de turistas em Coimbra são muito positivas

Um estudo desenvolvido por uma equipa da Universidade de Coimbra (UC), que incidiu em dados publicados na plataforma TripAdvisor entre 2022 e 2023, revelou que a experiência turística em Coimbra é, no geral, muito positiva.

Lusa /

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Segundo dados recolhidos e analisados da plataforma TripAdvisor, publicados entre 2022 e 2023 sobre dez atrações de Coimbra, 88,3% das avaliações apresentam sentimento positivo, 9,4% negativo e 2,3% neutro.

"Ao analisar as emoções expressas nos textos dos visitantes, destaca-se `alegria` (enjoyment) como a emoção predominante (46%), enquanto as emoções negativas representam 14%", destacou a equipa de investigação.

Os resultados também permitiram verificar que a mesma atração pode "despertar sentimentos mistos, o que significa que, mesmo quando a experiência é maioritariamente positiva, pode também despertar emoções menos positivas".

Para este estudo, a equipa de investigadores da Faculdade de Letras (FLUC) e do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da UC, constituída por Miguel Pinheiro, Cláudia Seabra, Norberto Santos, Ana Maria Caldeira e Fernanda Cravidão, analisou 436 comentários, publicados na plataforma TripAdvisor sobre dez atrações de Coimbra.

Em análise estiveram os comentários referentes à Biblioteca Joanina, Fado ao Centro, Igreja de Santa Cruz, Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Museu Nacional de Machado de Castro, Parque Verde, Portugal dos Pequenitos, Sé Velha e Universidade de Coimbra.

Para conduzir a análise, os investigadores implementaram "uma abordagem metodológica inovadora", que combina duas dimensões complementares na análise de comentários online: o sentimento e a emoção.

"Por um lado, cada `review` foi analisada quanto à sua polaridade, permitindo classificá-la como positiva, negativa ou neutra; e, por outro lado, o estudo vai além da dimensão da polaridade positivo versus negativo, ao identificar que tipo de emoção está a ser expressa em cada `review`, recorrendo, para tal, a um modelo de `machine learning` treinado para reconhecer emoções em textos e classificar o conteúdo em categorias", explicaram os investigadores.

Tal permite perceber, por exemplo, que "mesmo que uma experiência seja classificada como positiva, pode gerar emoções negativas, como tristeza ou medo".

"Acreditamos que a nossa análise deixa um importante contributo metodológico, que articula duas dimensões -- sentimento e emoção -- de forma a aplicá-las de uma forma comparativa ao nível de cada atração (e não apenas ao destino no seu conjunto)", sustentaram.

Segundo os investigadores, permite-se assim captar perfis emocionais distintos entre atrações e produzir análises mais finas e interpretáveis sobre a experiência turística em Coimbra.

"Esta abordagem é particularmente relevante para as entidades gestoras e `stakeholders`, uma vez que permitem converter comentários em evidência empírica. Ao mapear, por atração, os sentimentos e as emoções expressas pelos visitantes, o estudo possibilita identificar onde a experiência tende a ser mais positiva e onde se concentram os principais constrangimentos", referiram.

De acordo com a equipa de investigação, os resultados deste estudo, bem como de outros que possam adotar a mesma abordagem metodológica, são particularmente importantes para destinos patrimoniais.

"Esta análise desagregada ao nível de cada atração pode informar decisões orientadas para uma gestão mais sustentável e para a qualificação do produto turístico a partir dos conteúdos gerados pelos turistas que utilizam plataformas para partilhar a sua experiência".

O artigo científico "Mapping sentiments and emotions in a UNESCO World heritage destination" foi publicado no International Journal of Tourism Cities.

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