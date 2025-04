Exportações de componentes automóveis caem 3,7% para 1.000 milhões de euros em fevereiro

Já no acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, as exportações recuaram, face ao período homólogo, 2,9% para os 2.000 milhões de euros.

A AFIA explica, em comunicado, que "a indústria automóvel tem sido afetada negativamente pelo ritmo do crescimento das vendas dos veículos elétricos, menor do que o esperado; e pelo acentuar das tensões geopolíticas, que muito têm contribuído pelo agudizar da instabilidade e incerteza no mercado".

A Europa mantém-se o principal destino dos componentes fabricados em Portugal, com 88,5% das exportações, ainda que se tenha verificado uma queda de 3,5% nas vendas para o continente europeu, face ao ano anterior.

Olhando para os principais países clientes, o topo da lista é composto por Espanha, Alemanha, França e EUA, que diminuíram 4,5%; 9,1%, 0,4% e 4,4%, respetivamente.

A associação destaca, por outro lado, que Marrocos registou "um crescimento exponencial, +49,1%, sendo atualmente o 8.º país-cliente, uma subida de três posições face ao ano de 2024".

"Alavancado no plano de aceleração industrial, Marrocos tem atualmente uma capacidade de produção anual de 750 mil veículos, para tanto contribuindo os planos de crescimento industrial da Renault (duas fábricas, Casablanca e Tânger) e da Stellantis (Kenitra)", salienta José Couto, presidente da AFIA, citado em comunicado.