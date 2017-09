Exportações do têxtil e vestuário português aumentam 4,3% até julho

Lusa08 Set, 2017, 14:39 / atualizado em 08 Set, 2017, 14:39 | Economia

Segundo a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), as exportações de vestuário de malha aumentaram 4% (acréscimo de 51 milhões de euros) e as de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados e têxteis de uso técnico subiram 12,3% (aumento de 17 milhões de euros).

Em alta estiveram também as vendas de vestuário em tecido (+2,5%, um acréscimo de 15 milhões de euros), de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas (+7%, 10 milhões de euros), de pastas, feltros e artigos de cordoaria (+5,9%, um aumento de 9,4 milhões de euros) e de matérias-primas de algodão, incluindo fios e tecidos (+9,2%, um créscimo de 9,3 milhões de euros).

De acordo com a ATP, as exportações para destinos fora da União Europeia cresceram quase 11%, com destaque para os EUA (+13%), Angola (+58%), Brasil (+93%), China (+20%) e República da Coreia (+86%), "que passaram a figurar no `ranking` dos países com maiores crescimentos absolutos".

Neste `ranking`, que é liderado pela França (+6%, correspondente a um acréscimo de 23 milhões de euros), constam ainda a Espanha (+2%), a Itália (+12%), a Alemanha (+5%) e a Holanda (+10%).

No final de julho, a balança comercial do setor têxtil e vestuário português registou um saldo positivo de 792 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 133%.