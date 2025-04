Famílias da zona euro poupam 15,3% e investem 9,1% no 4.º trimestre de 2024

Entre outubro e dezembro de 2024, a taxa de poupança das famílias aumentou face aos 14,8% do período homólogo e manteve-se estável nos 15,3% na variação trimestral.

Os investimentos das famílias da área do euro abrandaram 0,5 pontos percentuais na comparação com os 9,6% do mesmo trimestre de 2023 e mantiveram-se estáveis na comparação em cadeia.

No mesmo boletim, o serviço de estatísticas europeu indica ainda que, no que respeita a empresas não financeiras, a margem de lucro abrandou para os 38,5%, face aos 40,1% do quarto trimestre de 2023 e também aos 38,8 do período entre julho e setembro de 2024.

A taxa de investimento das empresas baixou para 21,3%, face aos 21,8% de ambos os períodos de comparação.

O Eurostat não divulga dados para a União Europeia neste indicador.