Famílias desperdiçam mil toneladas de alimentos por dia

“Uma população (bairro ou freguesia) de apenas 300 habitantes pode chegar a desperdiçar até 12 toneladas de alimentos por ano nas suas habitações, colocando-os nos resíduos indiferenciados”.

O flagelo do desperdício alimentar

“O estudo realizado pela ZERO baseou-se num processo de caracterização física dos resíduos indiferenciados e seguiu as especificações técnicas definidas na Portaria n.º 851/2009, de 7 de agosto, que estabelece as normas técnicas para a identificação e quantificação das frações recicláveis dos resíduos urbanos”, acrescenta a nota.

Os resultados do estudo, realizado no município de Ourique revelam ainda que, “mesmo havendo separação na origem dos biorresíduos alimentares, as famílias tendem a colocar uma parte importante dos alimentos consumidos no lixo, sendo eles restos das refeições, frutas, legumes ou pão a granel, ou alimentos ainda nas suas embalagens”.

O canal HORECA engloba os estabelecimentos que preparam e servem alimentos e bebidas fora da habitação, hotelaria, restauração e cafetaria/catering. Um setor que representa cerca de oito porcento do Produto Interno Bruto.